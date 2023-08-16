برئاسة المندلاوي.. مجلس النواب يعقد جلسته الـ 11 من الفصل التشريعي الثاني

السومرية نيوز – سياسة





عقد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسته الاعتيادية برئاسة النائب الأول للمجلس محسن المندلاوي.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مجلس النواب افتتح أعمال الجلســـــة رقم (١١) للدورة الانتخابية الخامسة السنـة التشريعية الثانية الفصـــل التشريعـــي الثاني ".

وفي وقت سابق من يوم أمس، نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب جدول اعمال جلسة اليوم الحالي.



الجدول ادناه: