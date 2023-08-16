السامرائي والسفير البريطاني يتباحثان بمجموعة ملفات

وذكر بيان لمكتب السامرائي، ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "استقبل اليوم، السفير البريطاني في بغداد، ستيفن هيتشنن".واكد السامرائي "ضرورة تعزيز التعاون بين بغداد ولندن في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية".من جانبه، أكد السفير "سعي الدبلوماسية الثنائية على تمتين اواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين".