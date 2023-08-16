البرلمان يرفع جلسته.. هذا ما تضمنته

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن المجلس رفع جلسته التي عقدها في وقت سابق من اليوم.وخلال الجلسة، صوت مجلس النواب على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية في شأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث بالزيت لعام 1992.فيما أنهى البرلمان تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون تصديق اتفاقية الإعفاء المتبادل من سمة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة وجوازات الشؤون العامة بين العراق وحكومة الصين الشعبية، وتقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون تصديق اتفاقية اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول بين جمهورية العراق وحكومة جمهورية ارمينيا.كما أنهى مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون المخدرات رقم (50) لسنة 2017.