السوداني: الحكومة تضع ضمن أهدافها استدامة التقارب الفكري والإنساني بين العراقيين

وذكر السوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، استقبل غبطة بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي في العالم مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، والوفد المرافق له، بحضور وزيرة الهجرة والمهجرين".وأشار السوداني، خلال اللقاء، إلى "أصالة المكوّن المسيحي ضمن نسيج الشعب العراقي، وإن الحكومة تضع ضمن أهدافها ومسؤولياتها استدامة التقارب والتلاقي الفكري والإنساني بين جميع العراقيين، وتغذية أسباب العيش المشترك الكريم لكل تنوعات الطيف العراقي الغنية بتلاحمها وتاريخها الواحد".ورحب بـ"رغبة مجلس الأساقفة السريان الكاثوليك في العالم بالانعقاد لأوّل مرة في العراق في دورته لهذا العام"، مؤكداً أن "سعة التنوّع في أطياف الشعب العراقي، وتحوّلها إلى مصدر قوّة وانفتاح ثقافي هو ما يعزز تلاحم أبناء هذا البلد من كل الأطياف".من جانبه، عبر غبطة البطريرك عن تثمينه مواقف رئيس مجلس الوزراء وتوجهاته"، مؤكداً أن "محاولات الفتنة الأخيرة بازدراء الأديان والاعتداء على الكتب السماوية، لا تمثل إلّا نفراً ضالاً، ويتوجب على المجتمع الدولي كبح هذه الأصوات المسيئة، التي تزرع العداء والكراهية، كما أثنى على اهتمام السوداني بمكوّنات الشعب العراقي كافة، لاسيما فئة الشباب".