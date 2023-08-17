السوداني يصدر توجيهاً يخص رواتب الخريجين الأوائل وحملة الشهادات

وقال المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن " بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "السوداني، وجّه الوزارات كافة، بالتنسيق الفوري مع وزارة المالية للإسراع بصرف رواتب المعينين من الخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا".وأضاف، أن "التوجيه يخص من الذين باشروا بشكلٍ أصولي وبأثر رجعي".