السوداني: مواقف العراق والجزائر متطابقة بالكثير من الملفات العربية والإقليمية

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جهاد الدين بلكاس".وبيّن السوداني، "أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع بين العراق والجزائر، والرغبة المتبادلة في تعزيز التعاون المشترك على مختلف الصعد والمجالات، وأهمية استئناف اجتماعات اللجنة الثنائية المشتركة"، مشيراً إلى أن "المواقف التي تجمع البلدين مواقف متطابقة في كثير من الملفات العربية والإقليمية".من جانبه، نقل السفير تحيات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون، والوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، إلى السوداني، والتأكيد على رغبة الحكومة الجزائرية في توطيد أواصر العلاقات والتعاون في مختلف المجالات الثنائية بين البلدين الشقيقين.