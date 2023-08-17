الاعرجي: على المجتمع الدولي مساعدة العراق في مجال مكافحة المخدرات

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استقبل مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، السفيرة الأسترالية في بغداد، بولا غانلي".وأضاف: "تناول اللقاء، بحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الدولي والإقليمي، فضلا عن بحث ملف مخيم الهول السوري وأهمية حث الدول على سحب رعاياها منه تمهيدا لإنهائه، كما جرى بحث تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والمخدرات ".وشدد الأعرجي، بحسب البيان على "أهمية مساعدة المجتمع الدولي للعراق في مجال مكافحة المخدرات التي تمثل تحديا جديدا لايقل عن تحدي الإرهاب"، مؤكدا أن "العراق امتلك خبرات كبيرة خلال حربه ضد الإرهاب".