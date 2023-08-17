توجيه حكومي يخص إدارة مؤسسات الدولة بالوكالة

اصدرت وزيرة المالية، طيف سامي، اليوم الخميس، توجيها الى كافة الوزارات بإنهاء إدارة مؤسسات الدولة كافة بالوكالة نهاية تشرين الثاني المقبل.

وحصلت السومرية نيوز على وثيقة تضمنت توجيه وزيرة المالية طيف سامي الى كافة الوزارات بإنهاء إدارة مؤسسات الدولة كافة بالوكالة نهاية تشرين الثاني المقبل.



ادناه الوثيقة: