المالكي يعلن تأييده لمقترح تضمين المناهج "جرائم البعث"

أعلن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الخميس، تأييده لمقترح تضمين المناهج الدراسية توضيح "جرائم البعث".

وقال المالكي في تغريدة على "تويتر"، إن "مهام المساءلة والعدالة هي ملاحقة افكار البعث وتنظيماته اضافة الى منع اي تسلل له في الدولة بعقلية بعثية".

وأضاف "ونحن نؤيد ما طرحه وزير التعليم العالي بل طالبنا كثيرا بأن تتضمن المناهج الدراسية في كل مراحلها توضيح جرائم البعث وفساد افكاره وان يلاحق كما لاحقت اوروبا الافكار النازية".

وقررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قبل أيام، إدراج "جرائم" حزب البعث ضمن المنهاج الدراسي في الجامعات.



