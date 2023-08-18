اتفاق جديد بين السوداني والمندلاوي يخص بنود الموازنة العامة

وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان ورد للسومرية نيوز، ان المندلاوي استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وتم الاتفاق على الاسراع بتطبيق بنود الموازنة الثلاثية، لا سيما المتعلقة بالمشاريع الخدمية والاستراتيجية وآليات تنفيذها ومتابعتها".وبحسب البيان، شددّ الجانبان على "أهمية استمرار التنسيق الفاعل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بهدف الإسراع بتشريع قوانين رصينة تهم المواطن وتُلبي كامل متطلباته، والتركيز على القوانين المشجعة على التنمية الاقتصادية والاستثمارية، فضلاً عن تنشيط الصناعة وخلق فرص عمل مناسبة للشباب".