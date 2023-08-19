بلاسخارت: العراق عازم على معالجة مشاكل المياه وأزمة الكهرباء

وقالت بلاسخارت في كلمة لها خلال حفل إحياء الذكرى العشرين لتفجير مقر الأمم المتحدة في العراق، إن "الحكومة العراقية أعربت عن عزمها في تقديم العديد من الحلول سواء في معالجة مشكلة ملف المياه والحوكمة ومعالجة أزمة الكهرباء وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية وغيرها من الأمور الأخرى".وأشارت بلاسخارت الى أن "الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر الأمم المتحدة عام 2003 كان بداية لموجة من العمليات الإرهابية التي استهدفت العراقيين"، مشيرة الى أن "السنوات الـ 20 عاماً الماضية شهدت الكثير من التغيرات في العراق، والأمم المتحدة لم تتوقف عن مسؤوليتها في تحقيق السلام في العراق".وبينت أنه "يجب أن تكون ذكرى استهداف مقر الأمم المتحدة من أجل السعي لتحقيق السلام والاستقرار"، مشيرة الى أن "من مقر الأمم المتحدة الذي استهدفه الإرهابيون قبل 20 عاماً تم انشاء مركز القناة للتأهيل الذي يستخدم في معالجة المتعاطين للمخدرات، ومع خطط وزارة الصحة سيستفاد العديد من المتعاطين من خدمات هذا المركز".