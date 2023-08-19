بمشاركة شركات سعودية.. هيئة الحج والعمرة تطلق مبادرة "المليون معتمر"

وذكر رئيس الهيئة، سامي المسعودي خلال كلمته في ملتقى العمرة العراقي، وتابعته السومرية نيوز، ان "الهيئة حققت خلال موسم العمرة الماضي نجاحات كبيرة انعكست بشكل ايجابي على المعتمرين العراقيين بفضل تضافر الجهود بين الهيئة وشركات العمرة، ومن بينها ان العراق كان هو الدولة الأعلى بعدد المعتمرين المسافرين برا".واضاف ان" الهيئة داعمة وساندة لشركات العمرة، وهي غير منافسة وليس لديها شركة واحدة مختصة بمجالي العمرة او السياحة، وانما هي مظلة لجميع الشركات دون استثناء".ودعا المسعودي، شركات العمرة الى" تطبيق معايير جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين والتنافس الحقيقي بتقديم متطلبات السكن والإعاشة والنقل لضيوف الرحمن والالتزام بقوانين وتعليمات المملكة العربية السعودية ووزارة الحج والعمرة على وجه الخصوص".وأطلق رئيس هيئة الحج والعمرة، مبادرة المليون معتمر، والتي ستساهم من خلالها الهيئة بدعم شركات العمرة وتقديم التسهيلات الكاملة لها من أجل ضمان أداء مليون عراقي لمناسك العمرة خلال الموسم الحالي ١٤٤٥ هجرية".