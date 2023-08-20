العزم يُعلن استكمال قائمة مرشحيه لخوض الانتخابات المحلية في بغداد

وقال رئيس التحالف في بغداد، النائب محمود القيسي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "تحالفه استكمل قائمة مرشحيه لخوض انتخابات مجالس المحافظات في بغداد بعد تسجيلها في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".وأضاف: "ليكون العزم اول تحالف يستكمل استعداداته لخوض استحقاق انتخابي جديد يضع على اكتاف التحالف هموم ناخبيه في محافظة بغداد العزيزة متسلحا بعزم وقدرة هؤلاء المرشحين على رسم صورة جديدة لبغداد أجمل".