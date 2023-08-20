قضية "أراضي الجادرية" تتسع.. الأهالي يلتقون رئيس مجلس القضاء

وذكر اعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان استقبل عدد من المواطنين من اهالي منطقة الكرادة/ الجادرية واستمع الى تفاصيل الاشكالية الخاصة بالاراضي العائدة لهم وسبل معالجة التجاوز عليها بموجب القانون".وفي وقت سابق من اليوم الاحد، أعلنت وزارة الداخلية، عن تشكيل لجنة لمنع التجاوز على الأراضي واستملاكها بطرق غير قانونية.وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تماشيا مع اهتمام المرجعية الدينية العليا، وبناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام القوات المسلحة وبعد ورود العديد من الطلبات والمناشدات والشكاوى من قبل المواطنين، شرعت وزارة الداخلية بتشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية للوقوف على الشكاوى ومنع التجاوزات الحاصلة على الأراضي واستملاكها بشكل غير قانوني".