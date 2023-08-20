السوداني يوجه بتفعيل قانون "حقوق شهداء جريمة سبايكر"

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استقبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أعضاء منظمة ضحايا سبايكر في العراق، واستمع إلى الاحتياجات والطلبات الخاصة بذوي الضحايا"، وأوعز بتقديم "كشف مفصل عن المستلمين لقطع الأراضي منهم، وعدد المستفيدين من منحة بدل البناء، بالإضافة إلى المنحة الخاصة بإجراءات دفن الشهداء".وأضاف: "وجّه رئيس مجلس الوزراء بأن يتمّ تفعيل قانون "حقوق شهداء جريمة سبايكر" الذي صوت عليه مجلس النواب سنة 2019، وتنفيذ جميع موادّه ونصوصه القانونية، وفاءً للشهداء المضحين، وإنصافاً لذويهم، كما وجه بتقديم كتاب من مكتب رئيس الوزراء إلى الوزارات كافة، بالتعاون مع المنظمة، وتسهيل جميع الأمور الإدارية التي تعترض عملها".وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، أن "جريمة سبايكر ستبقى شاهداً على إجرام الإرهابيين وبشاعتهم، التي تجاوزوا بارتكابها كل المواثيق والأعراف والحدود الأخلاقية"، مشيراً إلى أن "دماء الشهداء لم تذهب سدىً، وأن دماءهم الزكية هي التي مهدت للأمن والاستقرار المستدام الذي ينعم به العراق اليوم".