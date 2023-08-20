رئيسا الجمهورية والقضاء يبحثان عددا من القضايا القانونية

بحث رئيس مجلس القضاء فائق زيدان ورئيس الجمهورية عبد اللطيف، اليوم الاحد، رشيد عددا من القضايا القانونية.

وقال إعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد".



وأضاف: "بحث الجانبان عددا من القضايا القانونية محل متابعة واهتمام رئاسة الجمهورية".