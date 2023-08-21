علاوي يوجه رسالة إلى القوى السياسية تخص حكومة السوداني



السومرية نيوز - سياسية



وجه رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم الاثنين، رسالة الى جميع القوى السياسية بشأن حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال علاوي في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، إن "محمد شياع السوداني، شخصية نزيهة ومهنية، أثبت كفاءته بوضوح في مناصب عديدة شغلها في السابق ويتوجب على جميع القوى السياسية دعمه ودعم حكومته".



وشدد على، "عدم التضييق او المزايدة على سير برنامج الحكومة وجهودها في محاربة الفاسدين وسعيها في تقديم أفضل الخدمات لشعبنا الكريم".