العراق وبريطانيا يبحثان العلاقات الثنائية ومحاربة الارهاب

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وزير الدولة لشؤون الأمن البريطاني، توم توغندهات والوفد المرافق له، وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات، لاسيما الأمنية والعسكرية، ومحاربة الإرهاب، وكذلك في مجال مكافحة الفساد".وأشاد رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان "بدعم المملكة المتحدة للعراق والوقوف معه في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي"، وأكد "أهمية التعاون مع الجانب البريطاني في مكافحة الجرائم العابرة للحدود، خصوصاً المتعلقة بالتهريب والاتجار بالبشر، وتجارة المخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى استرداد الأموال والمطلوبين للقضاء العراقي بقضايا الفساد"، مشيراً إلى أن "مكافحة الفساد مطلب شعبي، وخطره لا يتوقف عند العراق بل يتسع ليهدد جميع دول العالم".وأكد السوداني أن "الحكومة أعدت استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في العراق للأعوام 2023 - 2026، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية للأعوام 2023_2025"، مشيراً إلى "الجهود الكبيرة التي يبذلها العراق في مجال مكافحة هذه الآفة".كما رحّب رئيس مجلس الوزراء "بتوقيع إعلان النوايا المشترك، المزمع إبرامه بين وزارتي الداخلية العراقية والبريطانية، ومسوّدة مذكرة التفاهم بين البلدين".من جانبه، أبدى توغندهات استعداد بريطانيا "لدعم القوات الأمنية العراقية وتزويدها بالتقنيات الحديثة"، مشيداً بالأجهزة الأمنية العراقية، بجميع صنوفها في مكافحة الإرهاب والقضاء على تنظيم داعش الإرهابي، ودورها في الاستقرار الأمني للبلد".