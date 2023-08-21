الاعرجي يشدد على أهمية إبرام مذكرات تفاهم بين العراق وبريطانيا

وذكر بيان لمكتب الاعرجي ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير "استقبل وزير الدولة لشؤون الأمن البريطاني، توم تو غندهات، والوفد المرافق له، بحضور السفير البريطاني في بغداد، ستيفن هيتشن، وجرى خلال اللقاء ، استعراض مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، إلى جانب بحث تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين العراق والمملكة المتحدة".وأكد الأعرجي للوفد، أن "العراق انتصر على داعش الإرهابي، لكنه يخوض معركة استخبارية لتعزيز أمنه واستقراره والحفاظ على ما تحقق من منجزات أمنية وتجفيف منابع الإرهاب بكل أشكالها"، مشيرا إلى أن "العراق يمتلك خبرة ميدانية ويحتاج إلى تعزيزها بالخبرات الأكاديمية".وشدد الاعرجي، وفق البيان، على "أهمية إبرام مذكرات التفاهم بين البلدين، لتعزيز قدرات وإمكانيات وزارة الداخلية، وكذلك الاستفادة في مجال الأمن السيبراني ومكافحة المخدرات".وفيما يتعلق بملف مخيم الهول السوري، أكد الأعرجي، أن "الهدف هو إنهاء هذا الملف من خلال تعاون المجتمع الدولي، لإزالة خطر هذا المخيم عن المنطقة".من جانبه أعرب توغندهات، عن "تطلع المملكة المتحدة لإبرام مذكرة تفاهم في مجال مكافحة المخدرات والاتجار بالبشر، مؤكدا أهمية استمرار دعم المجتمع الدولي للعراق".