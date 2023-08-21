زيدان يبحث مع الوزير البريطاني مكافحة الإرهاب والجريمة المنضمة

وقال إعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان وزير الدولة لشؤون الامن البريطاني السيد توم توغندهات وبحث معه التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة".وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ومستشار الامن القومي قاسم الاعرجي قد التقيا الوزير البريطاني الذي يزور العراق وبحثا معه العلاقات الثنائية والشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب.