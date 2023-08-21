الإطار التنسيقي يؤكد ضرورة إقرار "التشريعات الخدمية"

وجاء في بيان للاطار، إنه "ناقش في اجتماعه الدوري رقم (167)، الاثنين، في مكتب محسن المندلاوي، عددا من القضايا والملفات الخدمية والسياسية المهمة خصوصا ما يتعلق بالأوضاع العامة في العراق".وأكد المجتمعون على "ضرورة إدراج التشريعات ذات الصلة بخدمة المواطنين على جدول اعمال مجلس النواب، والعمل على إقرارها سريعا".من جانب آخر ناقش "الاجتماع العلاقات الثنائية مع بقية دول العالم والاهتمام الحكومي في الانفتاح الخارجي ودوره المحوري في البعدين الاقليمي والدولي".