زيدان وريتشر يبحثان التعاون بين القضاء وفريق التحقيق الدولي

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، أستقبل رئيس فريق التحقيق الدولي الخاص (يونيتاد) كريستيان ريتشر وبحث معه استمرار التعاون بين القضاء وفريق التحقيق الدولي في جمع الادلة الخاصة بجرائم تنظيم داعش الارهابي.