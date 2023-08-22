تفاصيل لقاء زيدان ببعثة حقوق الانسان في الاتحاد البرلماني الدولي

وقال اعلام القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، استقبل وفد بعثة حقوق الانسان في الاتحاد البرلماني الدولي كل من رئيس اللجنة سامويل كوغلاتي ومشاهد حسين عضو الوفد وبثينة المحرزي مسؤول حقوق الانسان في الامانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي، رفقة رئيس لجنة حقوق الانسان أرشد الصالحي ونائب رئيس لجنة حقوق الانسان وحدة الجميلي".وأضاف البيان، انه "جرى خلال اللقاء بحث ملف حقوق الانسان".