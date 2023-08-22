Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
"متحور كورونا".. حديث عن إمكانية تأجيل الدراسة بدولة عربية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

قانون سلم الرواتب الجديد.. دراسة المشروع تأخرت لـ 5 أشهر وهذه أخر الإجراءات

سياسة

2023-08-22 | 06:35
قانون سلم الرواتب الجديد.. دراسة المشروع تأخرت لـ 5 أشهر وهذه أخر الإجراءات
9,334 مشاهدة

السومرية نيوز – سياسة

عاد الحديث مجدداً عن مشروع إقرار قانون الخدمة المدنية والذي يعدّل بدوره سلّم رواتب الموظفين، حيث يؤكد أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب، ان اللجنة المكلفة بإعداد سلم رواتب جديد في الحكومة تأخرت كثيراً في رفع توصياتها إلى رئيس الوزراء، ما ثار حالة من الاستياء لدى العراقيين.

وقال عضو اللجنة، ثامر ذيبان، إن "هناك لجنة مشكلة في مجلس الوزراء تضم وزارتي المالية والتخطيط ووزارات أخرى، لإعداد دراسة لقانون سلم الرواتب الجديد"، مبينا أن "الدراسة تأخرت منذ أكثر من خمسة أشهر".

وأضاف أن "اللجنة المالية النيابية استضافت لجنة إعداد سلم الرواتب وتباحثت معها بخصوص الجهات والوزارات المستهدفة في إعداد السلم الجديد، لافتاً إلى أن "القانون لحد هذه اللحظة لم ير النور، ولم يرسل من قبل الحكومة إلى البرلمان لتشريعه، ولا نعلم هل أتمت اللجنة إعداد دراسة فعلية ورفعت التوصيات إلى مجلس الوزراء أو لا"، وفقا للصحيفة الرسمية.

إلى ذلك، بين عضو اللجنة المالية، معين الكاظمي، أن "اللجنة المكلفة من قبل أمانة مجلس الوزراء والمؤلفة من وزارتي المالية والتخطيط وديوان الرقابة ومجلس الخدمة الاتحادي وغيرها من المؤسسات الحكومية، قدمت جدولا مقترحا بديلا عن سلم الرواتب إلى الحكومة".

وبين الكاظمي أن "اللجنة المكلفة بصدد الحصول على قاعدة البيانات الجديدة للأيدي العاملة في الدولة، والذين فاق عددهم أربعة ملايين، ليكون هناك وضوح في حجم السيولة المالية المطلوبة لتنفيذ السلم الجديد"، وفقا للصحيفة. 
ويوم 26 أبريل/نيسان 2023، بين عضو لجنة المالية النيابية عدي عواد في تغريدة ان "تطبيق سلم الرواتب الجديد يحتاج لإضافة مبلغ 8 إلى 11 تريليون دينار والعمل مستمر لإقراره".

وسابقاً، شدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، على ضرورة تحديد جداول زمنية متفق عليها تشريعياً وتنفيذياً لحسم سلم الرواتب.

*رواتب الدرجات الدنيا ستزداد وفقا للسلّم الجديد بنسبة 150 بالمئة
فيما أعلنت اللجنة المالية النيابية سابقاً، أن رواتب الدرجات الدنيا ستزداد وفقا للسلم الجديد بنسبة 150 بالمئة، فيما أشارت إلى أن القانون الجديد سيمنح مخصصات 50 بالمئة لجميع الموظفين.

وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني، "إننا ماضون بخطوات تعديل سلم رواتب موظفي الدولة بما يحقق العدالة"، مبينا أن "سلم الرواتب الجديد معروض حاليا على لجنة من الخبراء لإعطاء الراي الاخير ومن ثم يتم تحويله الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه".

وأضافت أن "الزيادة في رواتب الدرجات الدنيا وفقا للسلم الجديد ستكون بنسبة 150 بالمئة"، مشيرا إلى أن "الحد الأدنى للراتب الإسمي (الدرجة العاشرة) سيكون 425 ألف دينار". وذكر أنه "بموجب القانون الجديد سيمنح مخصصات تحسين معيشة بنسبة 50 بالمئة لجميع الموظفين".

ويصطدم هذا القانون الذي سحبته الحكومة بخلافات سياسية واعتراضات وزارية من المحتمل ان تؤخر تشريعه، كونه يهم شريحة واسعة الا وهي الموظفين، وتحديدا اصحاب الدخول الضعيفة والبسيطة، وبحسب أعضاء مجلس النواب فإن سلم الرواتب الجديد قد يقر بداية السنة المقبلة.

ولا يزال الموظف العراقي، ينتظر سماع الاخبار عن سلم الرواتب الجديد، على أمل ان تحمل بشرى حكومية تزف له الخبر الموعود الذي غاب لسنين وغاب معه "الإنصاف والعدالة" والمساواة مع أقرانه في الرواتب والحوافز وغيرها من المخصصات.

يشار إلى أن هناك تباينا كبيرا بين رواتب موظفي الدولة العراقية، إذ إن موظفا بدرجة وظيفية معينة في إحدى الوزارات يتجاوز راتبه المليون ونصف المليون دينار في حين لا يتقاضى نظيره في وزارة أخرى نصف هذا الراتب، وتتصاعد الرواتب بتصاعد الدرجات الوظيفية واختلاف المخصصات الشهرية فضلا عن الأرباح السنوية في بعض الوزارات المنتجة.

على إثر هذا التباين يعرب الموظفون في الوزارات ذات الرواتب المتدنية منذ سنوات عن استيائهم مما يصفونه بـ "الإجحاف والتمييز" بين موظفي الدولة، مما دفع الحكومة إلى إعداد مسودة قانون لسلّم رواتب جديد يحقق العدالة بين الموظفين.

في وقت سابق، تظاهر عشرات الموظفين وسط العاصمة بغداد احتجاجا على سلم الرواتب مطالبين بتعديل بعض فقراته.

جدير بالذكر، أن رئيس مجلس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، قد أعلن مؤخرا وصول أعداد موظفي الدولة العراقية إلى عتبة الـ 5 مليون موظف، إضافة إلى نحو 3 مليون متقاعد، الأمر الذي يعني أن أكثر من نصف موازنة العراق التي تعتمد بنسبة 92 بالمئة على واردات النفط تذهب لسد رواتب الموظفين.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا  
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
ازمة احتكار الادوية - الحلقة ٨٩ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-22
Play
ازمة احتكار الادوية - الحلقة ٨٩ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-22
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة حي العدل بغداد - الحلقة ٨٦ | الموسم 6
04:00 | 2023-08-22
Play
منطقة حي العدل بغداد - الحلقة ٨٦ | الموسم 6
04:00 | 2023-08-22
Celebrity
Play
Celebrity
المخرج والمنتج تامو زين - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
14:30 | 2023-08-21
Play
المخرج والمنتج تامو زين - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
14:30 | 2023-08-21
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-21
Play
نشرة ٢١ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-21
خط أحمر
Play
خط أحمر
يختارون أكثر المصارف اكتظاظا ويتربضون بالمودعين لسرقتهم في الكرادة - الحلقة ١٧ | الموسم 6
17:00 | 2023-08-20
Play
يختارون أكثر المصارف اكتظاظا ويتربضون بالمودعين لسرقتهم في الكرادة - الحلقة ١٧ | الموسم 6
17:00 | 2023-08-20
عشرين
Play
عشرين
مخاض التحالفات .. تنافس شرس وقوائم يأكلها الشتات! - الحلقة ٢٠ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-20
Play
مخاض التحالفات .. تنافس شرس وقوائم يأكلها الشتات! - الحلقة ٢٠ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-20
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
قد يؤخر الله الشيء الجميل ليجعله أجمل - الحلقة ١٦
13:00 | 2023-08-20
Play
قد يؤخر الله الشيء الجميل ليجعله أجمل - الحلقة ١٦
13:00 | 2023-08-20
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ١٩ الى ٢٥ آب ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-08-19
Play
من ١٩ الى ٢٥ آب ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-08-19
Biotic
Play
Biotic
ما هو غذاء المستقبل؟ - الحلقة ١٧ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-18
Play
ما هو غذاء المستقبل؟ - الحلقة ١٧ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-18
علناً
Play
علناً
موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023 وموعد فتح تعيينات المحاضرين - الحلقة ١٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-08-17
Play
موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023 وموعد فتح تعيينات المحاضرين - الحلقة ١٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-08-17
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
ازمة احتكار الادوية - الحلقة ٨٩ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-22
Play
ازمة احتكار الادوية - الحلقة ٨٩ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-22
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة حي العدل بغداد - الحلقة ٨٦ | الموسم 6
04:00 | 2023-08-22
Play
منطقة حي العدل بغداد - الحلقة ٨٦ | الموسم 6
04:00 | 2023-08-22
Celebrity
Play
Celebrity
المخرج والمنتج تامو زين - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
14:30 | 2023-08-21
Play
المخرج والمنتج تامو زين - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
14:30 | 2023-08-21
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-21
Play
نشرة ٢١ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-21
لقطات
Play
لقطات
بالتدافع .. يسرقون الضحية! | خط احمر 2023
17:00 | 2023-08-20
Play
بالتدافع .. يسرقون الضحية! | خط احمر 2023
17:00 | 2023-08-20
خط أحمر
Play
خط أحمر
يختارون أكثر المصارف اكتظاظا ويتربضون بالمودعين لسرقتهم في الكرادة - الحلقة ١٧ | الموسم 6
17:00 | 2023-08-20
Play
يختارون أكثر المصارف اكتظاظا ويتربضون بالمودعين لسرقتهم في الكرادة - الحلقة ١٧ | الموسم 6
17:00 | 2023-08-20
عشرين
Play
عشرين
مخاض التحالفات .. تنافس شرس وقوائم يأكلها الشتات! - الحلقة ٢٠ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-20
Play
مخاض التحالفات .. تنافس شرس وقوائم يأكلها الشتات! - الحلقة ٢٠ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-20
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
قد يؤخر الله الشيء الجميل ليجعله أجمل - الحلقة ١٦
13:00 | 2023-08-20
Play
قد يؤخر الله الشيء الجميل ليجعله أجمل - الحلقة ١٦
13:00 | 2023-08-20
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ١٩ الى ٢٥ آب ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-08-19
Play
من ١٩ الى ٢٥ آب ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-08-19
Biotic
Play
Biotic
ما هو غذاء المستقبل؟ - الحلقة ١٧ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-18
Play
ما هو غذاء المستقبل؟ - الحلقة ١٧ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-18
نعم تُغير
نعم تُغير
حلقة زائدة
حلقة زائدة
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
مسلسلات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.