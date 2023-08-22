برلماني يهاجم تحالفاً سياسياً: القاصي والداني يعرف تاريخكم الاسود



السومرية نيوز – سياسية



هاجم رئيس كتلة تحالف السيادة النيابية النائب شعلان الكريم، اليوم الثلاثاء، تحالفاً سياسياً لم يسمه، فيما أشار الى أن القاصي والداني "يعرف تاريخهم الأسود".

وكتب الكريم، في تغريدة تابعتها السومرية نيوز: "سؤالي لهم كم محكوم لديكم بقضايا فساد؟ كم متهم لديكم بقضايا فساد و ينتظر مرافعته؟".



وأضاف، أن "القاصي والداني يعرف جيدا تاريخكم الاسود في ملفات الهلال الاحمر والصناعة واستملاكات الوقف المزيفة وقروض المصارف الوهمية وعقود الكهرباء المظلمة فضلا عن ملفات تهريب الاثار والعملة التي تسببت لكم سابقا بالطرد من الخدمة العسكرية".