الحلبوسي يستقبل 3 سفراء ويؤكد أهمية تفعيل لجان الصداقة البرلمانية

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير "استقبل في لقاءات منفصلة، كلاً من السفيرِ الفلسطيني أحمد عقل، والسفيرِ الجزائري جهاد الدين بلكاس، والسفيرِ التركي علي رضا كوناي".وبحثت اللقاءات "العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون بين العراق وأشقائه وجيرانه في المجالات كافة وبما يخدم مصالح الشعوب، والتأكيد على أهمية تفعيل لجان الصداقة البرلمانية، وتنسيق المواقف في المحافل الدولية حيال قضايا المنطقة"، وفقا للبيان.وأشار البيان الى ان "اللقاءات ناقشت تطورات الأوضاع في المنطقة، وعدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".