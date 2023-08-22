جمع تواقيع نيابية لاستجواب وزير الاعمار بنكين ريكاني (وثيقة)

السومرية نيوز – سياسة



أعلن عضو لجنة النزاهة النيابية دريد جميل، جمع أكثر من خمسين توقيعا نيابياً، لأجل استجواب وزير الاعمار والبلديات بنكين ريكاني، لمخالفاته المالية والادارية في الكثير من الملفات والتعاقدات المخالفة للأصول.



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