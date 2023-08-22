رئيس الجمهورية يستعرض الأوضاع الأمنية في إقليم كردستان وبقية المدن العراقية

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "جرى، خلال اللقاء، استعراض الأوضاع الأمنية في إقليم كردستان وبقية المدن العراقية، والتأكيد على مواصلة التدريب والإعداد لرفع القدرات القتالية لقوات البيشمركة وبقية القوات الأمنية".وأكد رئيس الجمهورية "أهمية التنسيق والعمل المشترك لترسيخ الأمن والاستقرار وبما يحفظ سيادة العراق ويحقق الازدهار والتطور في المجالات الأخرى للمواطنين".من جانبهم، استعرض الوفد الخطط التدريبية، كما عبروا عن "سعادتهم للقاء رئيس الجمهورية". وأكدوا على "أهمية التوجيهات القيمة لفخامته في المحافظة على المكتسبات الأمنية وتحقيق الاستقرار في البلاد".