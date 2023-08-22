الاعرجي لوفد البرلمان الألماني: المعركة مع الإرهاب باتت فكرية

وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير "استقبل وفدا من البرلمان الألماني برئاسة لمياء قدور ورحب بهم"، مؤكدا أن "الزيارة هي رسالة طيبة لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين العراق و ألمانيا وتطويرها إلى آفاق أبعد".وأشار الأعرجي، إلى أن "العراق بلد مهم وفي منطقة مهمة وحساسة، وينظر إليه لأهميته ودوره في المنطقة، وهو اليوم أقوى من السابق، مبينا أن الحكومة العراقية وضمن منهاجها الحكومي حددت الأساس الذي انطلقت منه للنهوض بالبلد، وهي جادة في تنفيذ خططها الملموسة والواعدة على أرض الواقع، لافتا إلى أن عراقا موحدا قويا هو الأفضل بالنسبة لنا وللمنطقة والعالم".وبين، أن "المعركة مع الإرهاب باتت معركة فكرية، وأن العراق يكافح اليوم الفكر المتطرف بعد أن انتصر عسكريا.".وبخصوص مخيم الهول السوري، جدد الأعرجي التأكيد على أن "هذا المخيم يشكل تهديدا حقيقيا للعراق والعالم، وأن العراق طالب مرارا المجتمع الدولي لحث الدول على سحب رعاياها من هذا المخيم، لاننا لانستطيع وحدنا القيام بهذا الجهد، وهو واجب أخلاقي على المجتمع الدولي بعد أن حارب العراق نيابة عن العالم وانتصر على الإرهاب".وشدد على "أهمية بقاء المجتمع الدولي متماسكا ضد الإرهاب والفكر المتطرف، مؤكدا عدم السماح بالتجاوز على مقدسات المسلمين".من جانبه أعرب الوفد عن "سعادته بزيارة العراق، مؤكدا رفضه إهانة أي من الأديان والمقدسات"، مشددا على "ضرورة أن يكون هنالك رفض دولي يقابله عقد اجتماعي ضد التعصب والفكر المتطرف".