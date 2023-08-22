وزير الخارجية التركي يصل بغداد

وقال مراسل السومرية، إن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وصل العاصمة بغداد وهو الآن في مبنى وزارة الخارجية العراقية.وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الخارجية العراقية، أن فيدان سيصل إلى بغداد اليوم في زيارة رسميَّة تستغرق يومين.وبحسب مراسلنا، فإن وزير الخارجية فؤاد حسين سيعقد مؤتمراً صحفياً مع نظيره التركي بعد الساعة الثامنة من مساء اليوم في مبنى الوزارة وسط العاصمة بغداد.ومن المقرر أن يجري الوزير التركي مباحثات مع المسؤولين في بغداد، وإقليم كوردستان.وفي مارس/آذار الماضي أجرى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة على رأس وفد وزاري وأمني كبير، بحث خلالها عدة ملفات أبرزها الأمن والحدود والمياه والطاقة وتوسيع نطاق التجارة بين البلدين.