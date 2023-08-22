وزير الخارجية التركي: نتابع عن كثب نقص المياه في العراق

وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في بغداد، وحضره مراسل السومرية، انه "يسعدني ان اكون في بغداد ولقاء المسؤولين هنا، وسنعمل من اجل الارتقاء بين تركيا والعراق وحل المشاكل الموجودة بين البلدين".وأضاف ان "علاقاتنا مع العراق من القضايا التي تمنح الاولية في سياستنا، المبادئ الاساسية هي حماية الاراضي العراقية وسيادته وسوف نحافظ على هذا النهج كما فعلنا حتى الان، نحن نرى ان العراق شريكا موثوقا يمكن تحقيق الاهداف الاستراتيجية معه ونؤمن ان ازدهاره سيسهم في ازدهار تركيا".وأشار الى انه "لهذا السبب ندعم الحكومة الحالية، ونرى بانها تعطي اهمية كبيرة لتجديد البنية التحتية للبلاد، ونحن من جانبنا ندعم هذا المشروع"، مؤكدا ان "هذه الخطوة ستحول العراق الى مركز النقل في المنطقة، ونعتقد ان المشروع سيسهم في استقرار وازدهار منطقتنا بشكل مضاعف، لذلك ينبغي على جميع دول المنطقة ان تدعم هذا المشروع".وتابع، :"تناولنا العديد من المواضيع بما في ذلك مكافحة الارهاب، يجب ان لا نسمح لعدونا المشترك منظمة (بي كي كي) ان تزعزع الاستقرار الامني وان تستمر قي تحديها للسيادة العراقية"، مبينا انها "احتلت سنجار ومخمور بشكل فعلي، وهي تسعى الى توحيد هاتين المنطقتين مع ممر ارهابي يمتد الى سوريا".واردف، انه "على كل المستويات نقدم كل الدعم في نظالهم ضد منظمة البي كي كي، كما نريد ان يتم الاعتراف بها كمنظمة إرهابية"، مؤكداً "مستعدون للعمل مع العراق ضد اي منظمة ارهابية لضمان استقرار ورفاهية العراقيين".واستدرك بالقول: "نولي لعلاقاتنا الاقتصادية الكبيرة اهتمام كبير، حجم تجارتنا مع العراق يصل الى 5 مليارات دولار وهو يتخلف عن امكانيتنا الحقيقية، وينبغي تعزيز الارضية المناسبة لتطوير هذه العلاقات"، مشيرا الى انه "تبادلنا الآراء فيما يتعلق بإزالة العوائق امام رجال الاعمال وتوصلنا الى تفاهمات بهذا الصدد".واختتم فيدان قوله :"ناقشنا بشكل شامل قضية المياه، ونحن نتابع عن كثب نقص المياه في العراق"، مؤكدا نحن نتعامل مع هذه القضية من الناحية الإنسانية، ونولي اهمية كبيرة لإقامة حوار متواصل مع العراق في هذا المجال، وتوصلنا الى تفاهم للعمل بشكل مشترك بهذا الصدد".ووصل وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، مساء اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة بغداد.