اجتماع بحضور السوداني يناقش إقامة انتخابات المحافظات

ناقش اجتماع لائتلاف إدارة الدولة حضره رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الاستعدادات الجارية لإقامة انتخابات مجالس المحافظات.

وقال بيان رسمي، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يستضيف اجتماعاً لائتلاف إدارة الدولة، وبحث الأوضاع العامة في البلاد وسير تنفيذ الخطط الحكومية المعدة في مختلف القطاعات وأبرز ما تمّ تحقيقه ضمن أولويات البرنامج الحكومي التي تصب في النهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي عموماً".

كما بحث الاجتماع "في الشأن النيابي وأهمية التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يساعد في معالجة العديد من الملفات المهمة وتطرق الاجتماع إلى الاستعدادات الجارية لإقامة انتخابات مجالس المحافظات في شهر كانون الأول المقبل وأهمية مواصلة دعم مقومات نجاح إجراء انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة"ز

ولفت البيان الى أن "الاجتماع ناقش مسوّدة تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والسير بإجراءات تشريعه، وفق الآليات الدستورية والقانونية مع الأخذ بعين الاهتمام ما تم طرحه من ملاحظات"، مشيراً الى أن "المجتمعين أكدوا على دعم جهود الحوار الذي تقوم به الحكومة مع الولايات المتحدة الأمريكية بما يعزز السيادة الوطنية ويحافظ على المصالح العليا للبلد في مختلف المجالات".