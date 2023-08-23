الحكيم بذكرى تأسيس الدولة العراقية: انتزعت شرعيتها بعد تحررها من الاستعمار

وقال الحكيم في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "الذكرى الثانية بعد المئة لتأسيس الدولة العراقية تحل على شعبنا وهو يتطلع لصفحة جديدة من تأريخه التليد مفعمة بالأمل ومشرقة بالازدهار".وأضاف، أن "شعبنا يفتخر بأن دولته العراقية كانت في طليعة قريناتها بالمنطقة والتي انتزعت شرعيتها بعد تحررها من الاستعمار إلى رحاب الإستقلالية في صنع القرار".وبين رئيس تيار الحكمة: "حيث كانت سباقة بتشكيل المجلس التأسيسي والوزارات والمؤسسات الحكومية وصياغة الدستور وقانون انتخاب مجلس النواب وغيرها من الاستحقاقات الوطنية".