العراق وتركيا يبحثان التعاون القضائي والقانوني بين البلدين

وذكر اعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "زيدان استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وبحث معه التعاون القضائي والقانوني بين البلدين ".وأضاف، ان " الجانبين بحثا امكانية توقيع مذكرات تفاهم قانونية تخص تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين".