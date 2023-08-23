السامرائي يؤكد لفيدان أهمية نقل الملفات المشتركة لمرحلة فعّالة

أكد رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، الأربعاء، أهمية نقل الملفات المشتركة بين العراق وتركيا الى مرحلة فعّالة.

وقال تحالف العزم في بيان، "إلتقى رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال زيارته لبغداد اليوم الاربعاء، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين".

ونقل البيان عن السامرائي تأكيده خلال اللقاء على "أهمية نقل الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الجارين إلى مرحلة فعّالة من التعاون الثنائي وعلى رأسها الاشكالات الامنية في المناطق الحدودية بهدف تعزيز الاستقرار والامن للمنطقة، في ظل الاوضاع المتصاعدة اقليميا ودولياً".