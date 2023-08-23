واشنطن تكشف حقيقة التحركات العسكرية داخل العراق

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان، إن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين استقبل، الأربعاء، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكيَّة لدى العراق آلينا رومانوسكي، وجرى خلال اللقاء البحث في مجمل العلاقات العراقيَّة-الأميركيَّة، وسُبُل تعزيز التعاون المُشترَك في المجالات الاقتصاديَّة والتنمويَّة، في ظل إتفاقيَّة الإطار الستراتيجيّ، وبما يعود بالنفع على مصالح البلدين الصديقين"،وتناول اللقاء بحسب البيان "مناقشة اجتماعات الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة والتي ستنعقد في النصف الثاني من الشهر القادم، والفعاليات المُختلِفة خلال هذه الاجتماعات".وتطرق الوزير إلى أن "العراق سيشارك في الفعاليات السياسيَّة وفي إطار متعددة الأطراف، بالإضافة إلى إجراء العديد من اللقاءات على المستوى الثنائيّ".من جانبها، أوضحت السفيرة الأميركيَّة حول ما أشيع عن تحركات عسكريَّة أمريكيَّة في داخل العراق، أن "هذه التحركات كانت ضمن تبادل القوات المتواجدة".