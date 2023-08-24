الهجرة: أصوات نشاز تحاول تسقيطنا.. لا وجود لقصة الـ6 مليارات لشراء الثلج

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، علي عباس جهاكير، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "في الوقت الذي حققت فيه الوزارة نجاحاً كبيراً في ملف عودة النازحين بشكل طوعي وإغلاق المخيمات، تحاول بعض الجهات مهاجمة الوزارة إعلامياً وإطلاق الاتهامات جزافاً في ظن منها أنها تضرب عصفورين بحجر من خلال كسب ودّ الجهات الرافضة لعودة النازحين، وضرب إنجازات الوزارة عن طريق التشويش على الرأي العام وتكرار ما تنشره الصفحات المغرضة في مواقع التواصل الاجتماعي بدون أي دليل، كقضية الستة مليارات لشراء الثلج التي لا وجود لها .وتابع جهاكير، إن "وزارة الهجرة غير متفرغة للرد على هذه الأصوات النشاز، ومَن يمتلك أية أدلة على مخالفات في عمل الوزارة فبإمكانه أن يقدمها الى الجهات الرقابية المعنية وأولها هيئة النزاهة والادعاء العام، أما الذي يملأ الدنيا صراخاً في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي فهو شخص ذو نزعة إنهزامية لا يرقى الى المستوى الذي يستحق الرد عليه، وستقوم الوزارة بمقاضاة جميع الأشخاص الذين يحاولون تسقيط عملها لغايات سياسية معروفة".وأضاف، "من جهتنا لن نتوقف عن إغلاق المخيمات في إقليم كردستان وتسهيل العودة الطوعية لجميع النازحين فيها اسوة بباقي المحافظات وخصوصاً أهلنا في سنجار تنفيذاً للبرنامج الحكومي".