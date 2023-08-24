الحلبوسي يتلقى دعوة لزيارة ماليزيا

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ناقش اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي والاستثماري، وتفعيل لجان الصداقة البرلمانية، وتنسيق المواقف في المحافل الدولية والإقليمية ومنظمة التعاون الإسلامي".وأكد الحلبوسي، خلال اللقاء، "حرصَ مجلس النواب على إقرار التشريعات اللازمة التي تسهم في تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة".من جانبه، عبَّر الوزير الماليزي عن "دعم بلاده للعراق، ورغبتها في توطيد العلاقات الثنائية، كما قدَّم إلى رئيس مجلس النواب دعوة لزيارة ماليزيا".