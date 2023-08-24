رشيد والسوداني يؤكدان على منع التجاوزات على الأراضي العراقية

أكد رئيسا الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد والوزراء محمد شياع السوداني، على منع التجاوزات على الأراضي العراقية والسيادة الوطنية.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، "استقبل رئيس الجمهورية، اليوم الخميس ببغداد، رئيس مجلس الوزراء وجرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والبيئية في البلاد، وتم التأكيد على ضرورة دعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها وفقا للأولويات الخاصة بترسيخ الأمن والاستقرار وتلبية احتياجات المواطنين وبما يحقق التنمية المستدامة".

كما جرت "مناقشة الاستعدادات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام الحالي، وأهمية مشاركة العراقيين في هذه الممارسة الديمقراطية، والعمل على ضمان شفافيتها ونزاهتها".

وبحث رئيسا الجمهورية ومجلس الوزراء بحسب البيان "أمن الحدود حيث تم التأكيد على منع التجاوزات على الأراضي العراقية والسيادة الوطنية، إضافة إلى أزمة المياه في البلاد وتداعياتها على حياة المواطنين".