العراق واليابان يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الزيارات

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "السوداني استقبل السفير الياباني لدى العراق فوتوشي ماتسوموتو"، مبيناً أن "اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون المتبادل في مختلف المجالات، الاقتصادية والثقافية، وفي قطاعات الصحة والطاقة المتجددة".وجرى التأكيد على "الرغبة المشتركة بين العراق واليابان لتبادل الزيارات وعلى مختلف المستويات".وأكد رئيس مجلس الوزراء "رغبة الحكومة في مدّ جسور التعاون الاقتصادي مع اليابان، والانفتاح على الشركات اليابانية، في ظل توفر البيئة الملائمة للاستثمار، وإتاحة الفرص الاستثمارية الواعدة التي من شأنها أن تسهم في المزيد من النماء والازدهار".