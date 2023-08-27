زيارة "مرتقبة" للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الى بغداد

السومرية نيوز – سياسة



من المرتقب، وصول الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه الى العاصمة بغداد اليوم الاحد 27 أب/أغسطس 2023، للقاء العديد من الشخصيات السياسية العراقية والحكومية الرفيعة، فضلا عن مناقشة عدة ملفات.







وأضاف أن "الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي سيبحث مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين سُبل التعاون ضمن إطار المنظمة".

ووفقا للمتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، فإن الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي حسين ابراهيم طه سيصل اليوم إلى بغداد، وسيلتقي برئيس الجمهوريّة عبد اللطيف رشيد ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".وأضاف أن "الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي سيبحث مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين سُبل التعاون ضمن إطار المنظمة".