النزاهة البرلمانية تعتزم استدعاء محافظ نينوى ومسؤولين محليين

أعلن رئيس لجنة النزاهة البرلمانية زياد الجنابي، اليوم الأحد، عن عزم اللجنة استدعاء محافظ نينوى ومسؤولين محليين بعد زيارة الأربعين.



وقال الجنابي في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "بعد زيارة الأربعين سيتم استدعاء محافظ نينوى نجم الجبوري والنائبين الأول الثاني له فضلاً عن رئيس لجنة الإعمار عبد القادر دخيل". وعزا الجنابي الاستدعاء الى "مخالفات وشبهات فساد في محافظة نينوى وإحالة مشاريع".