العزم يؤكد دعمه لإجراءات تعزيز سلطة الدولة والقانون

أكد تحالف العزم، اليوم الأحد، دعمه لإجراءات تعزيز سلطة الدولة والقانون.

وثمن التحالف في بيان أدناه نصه، "الاجراءات القضائية والحكومية الجادة بخصوص ملاحقة المتورطين بملفات الفساد".



وأضاف "نشيد بالقرارات القضائية الشجاعة في الحكم على المدانين بجرائم تهريب النفط وفق مواد مكافحة الارهاب".