رئيس الجمهورية يصادق على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال (وثيقة)



السومرية نيوز – سياسية



صادق رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الذي أقره مجلس النواب في 17 أيار 2023.

وبحسب وثيقة صادرة عن رئاسة الجمهورية حصلت عليها السومرية نيوز، فإنها تقرر "مصادقة رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال".



يذكر أن مجلس النواب صوت في جلسته السابعة والعشرين التي عقدت في (17 أيار 2023)، على مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.