نتائج اجتماع السوداني بشأن الطريق الحلقي الرابع في بغداد

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً خُصص لمناقشة الطريق الحلقي الرابع للعاصمة بغداد، والتصاميم المقترحة لطريق (دورة- يوسفية)".ووجه السوداني، "الجهات المختصة بتحديد الرؤية التي سيتم في ضوئها تنفيذ هذا الطريق، ونوع المباني التي ستكون على جانبيه، والتأكيد على قيام القوات الأمنية بمنع أي تجاوزات قد تحصل على الأراضي المخصصة لهذا المشروع".واطلع رئيس مجلس الوزراء على "التصاميم المقترحة للطريق الحلقي الرابع في بغداد التي قدمها الفريق الاستشاري"، موجهاً بـ"عقد اجتماع بين الجهات الفنية المختصة من أجل تحديد متطلبات تنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع الاستراتيجي".