البرلمان يؤكد عزمه على تشريع قانون خاص بتشكيل المجلس الاعلى للمياه

وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير "استقبل وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، ووكيل الوزارة الاداري رائد الجشعمي، بحضور عدد من النواب، إذ جرى خلال اللقاء، بحث تداعيات ازمة شحة المياه التي يمر بها البلد، وانعكاساتها الخطيرة على قطاعات عديدة بينها، الزراعة، والبيئة، والسياحة، والاقتصاد وغيرها، والاطلاع على خطط الوزارة في التعامل مع هذا الملف الحساس على الصعيدين الداخلي والخارجي بالتنسيق مع الجهات المعنية".وبين المندلاوي "عزم مجلس النواب تشريع قانون خاص بتشكيل المجلس الاعلى للمياه والذي سيعنى بالمحافظة على مياه العراق وبيئة المياه والتعاون الاستراتيجي مع دول المنبع وتنفيذ استراتيجيات ترشيد استهلاك المياه".وشدد المندلاوي على "ايجاد حلول جذرية لازمة شحة المياه ومعالجة الاثار الناتجة عنها في عموم محافظات العراق، داعياً الى التنسيق مع دول المنبع لزيادة الاطلاقات المائية للحصول على حصة منصفة وثابتة تؤمن احتياجات العراق من المياه، والاستفادة من العلاقات التجارية مع دول المنبع لتحقيق هذا الغرض، فضلاً عن تطوير اساليب الري وترشيد الاستهلاك، ومنع التجاوز على الحصص المائية، وانشاء السدود لخزن المياه، وبما يؤدي الى وضع المعالجات الجادة لانهاء هذه الازمة".