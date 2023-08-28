متحدث حكومي يعلن توقيع اتفاق مع إيران.. هذا مضمونه

وقال المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، في منشور عبر منصة "X"، إن "أهم مبادئ السياسة الخارجية بان لا يكون العراق طرفا في الإضرار بجيرانه، وأن السيادة العراقية تقتضي تفاهمات أمنية لحماية حدود العراق من أي اعتداء".وأضاف: "لذلك وقع العراق مع ايران اتفاقا ينص على (منع تسلل المسلحين، وتسليم المطلوبين، ونزع السلاح وإزالة المعسكرات) وقد نفذ العراق التزامه".