الاعرجي يبحث مع لجنة الصليب الأحمر الدولية تطوير علاقات الشراكة والتعاون

وذكر بيان لمكتب الاعرجي ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير " استقبل رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق، جان جيروم كازابيانكا، وشهد اللقاء التباحث في سبل تطوير علاقات الشراكة والتعاون مع اللجنة في العراق، فضلا عن بحث ملفي مخيم الهول السوري والنازحين".وأكد الأعرجي، بحسب البيان، أن "العراق ينظر الى شرق الفرات على أنها منطقة خطيرة على الأمن القومي العراقي، مجددا التأكيد على أن وجود مخيم الهول يمثل خطرا حقيقيا على العراق والمنطقة".وأشار الى أن "الحكومة العراقية على استعداد للتعاون مع البعثة الدولية للصليب الأحمر في كافة الملفات".من جانبه أشاد كازابيانكا، "بجهود الحكومة العراقية في إعادة رعاياها ودعوتها المستمرة للدول لإعادة رعاياها من مخيم الهول السوري"، مؤكدا أن "بعثة الصليب الأحمر تعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة العراقية".و قدم رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق، "إيجازا حول الأنشطة الإنسانية للبعثة وإستراتيجيتها، إلى جانب دعم النازحين داخليا ودعم الهلال الأحمر العراقي".