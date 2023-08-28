النزاهة البرلمانية تؤكد قرب استدعاء مدير توزيع المنتجات النفطية

كشف رئيس لجنة النزاهة البرلمانية زياد الجنابي، اليوم الاثنين، عن قرب استدعاء مدير شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب.



وقال الجنابي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "لجنة النزاهة البرلمانية ستقوم باستدعاء مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب في البرلمان".

وأضاف الجنابي أن "سبب الاستدعاء على خلفية مخالفات وشبهات وفساد"، مشيراً الى أن "لجنة النزاهة البرلمانية فاتحت ديوان الرقابة المالية في وقت سابق لتأشير المخالفات بشركة المنتجات النفطية التي يرأسها حسين طالب".

وتابع رئيس لجنة النزاهة البرلمانية أن اللجنة "وضعت في وقت سابق إستراتيجية عمل لمكافحة الفساد".