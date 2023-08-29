السوداني يؤكد أهمية تعزيز التعاون بين العراق وتركيا: تربطهما علاقات تاريخية طويلة

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل وزير التجارة التركي عمر بولات، والوفد المرافق له، وشهد اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توسعة الشراكة الاقتصادية والتعاون في مختلف المجالات".وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، "أهمية تعزيز التعاون بين البلدين اللذين تربطهما علاقات تاريخية طويلة، مثمناً التفاعل التركي الجادّ مع مشروع طريق التنمية".وبين السوداني، "السياسة التي تتبعها الحكومة في تنمية العلاقات الاقتصادية، وأن العراق، بما يمتلكه من موارد بشرية وطبيعية، قادر على أن يكون نقطة تواصل، ومنطقة تنمية وشراكة لجميع دول الجوار"، مؤكداً "أهمية تبادل الزيارات بين العراق وتركيا بما يعكس رغبة الطرفين في تطوير العلاقات على مختلف الصعد".من جانبه نقل الوزير التركي، "تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان إلى السوداني"، مؤكداً "جدية وحرص الحكومة التركية في دعم مشروع طريق التنمية، الذي تعدّه مساراً مهماً للتجارة العالمية، فضلاً عن أهميته للتجارة بين العراق وتركيا".كما استقبل رئيس مجلس الوزراء جمعاً من رجال الأعمال الأتراك، بحضور وزير التجارة التركي.وأوضح السوداني لـ"الوفد الضيف ما تقدمه الحكومة العراقية من تسهيلات وإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في العراق"، مشيداً بـ"الشركات التركية وقدرتها على تحقيق التنمية، وإسهامها في إعمار البنى التحتية بالعراق، واستكمال مشروع طريق التنمية".وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى "مشروع صندوق تنمية العراق بعد إقراره في قانون الموازنة، وما يشكله من تجربة وفلسفة جديدة في الاقتصاد تعتمد على إشراك القطاع الخاص في تشييد البنى التحتية والخدمات، وتقديم الحكومة ضمانات سيادية للمشاريع الصناعية والزراعية".